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من بينها «المكسرات».. أطعمة تساعد على تحسين المزاج

من بينها «المكسرات».. أطعمة تساعد على تحسين المزاج
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تواصل- فريق التحرير:

أكد مجموعة من الأطباء أن انخفاض مستوى هرمون “السيروتونين” في الدم، له آثار سلبية على مزاج الأشخاص، ولمواجهة هذه المشكلة، نصح الأطباء ، بتناول 7 أطعمة طبيعية تساعد على تحسين المزاج، وهي:

المكسرات:

 المكسرات (الجوز أو الكاجو أو اللوز) هي الوجبة الخفيفة المثالية لتحسين مزاجك، وتحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني مهم لإنتاج السيروتونين.

 البيض:

 البيض من الأطعمة الغنية بفيتامين د، والذي يساعد في إنتاج السيروتونين.

 الأسماك المملحة:

 توفر أسماك الرنجة هرمون السيروتونين، وتُعتبر غنية أيضاَ بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي يقال إنها تساعد في الاكتئاب الخفيف

 الفاكهة المجففة:

 وتحتوي هذه الفاكهة على التربتوفان والمغنيسيوم مما يساعد على القدرة للتعامل مع الاجهاد

 فول الصويا:

 هو مصدر بروتين عالي الجودة ويحتوي أيضا على حمض التربتوفان.

 الشوكولاتة:

 تحتوي على التربتوفان الذي يساعد على تحسين المزاج، ولكن يجب تناولها باعتدال لاحتوائها على الكثير من السكر والدهون

 الفلفل الحار:

 يحتوي على الكابسيسين، وهو مكون نشط في الفلفل يجعله حارا. ويتم إطلاق الإندورفين في الجسم بشكل طبيعي كرد فعل على التهيج الناجم عن الطعام الحار.

 

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