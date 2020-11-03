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الشيخ المصلح يوضح حكم قبول دعوة الوليمة إذا خُصصت للأغنياء دون الفقراء (فيديو)

الشيخ المصلح يوضح حكم قبول دعوة الوليمة إذا خُصصت للأغنياء دون الفقراء (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

كشف الشيخ الدكتور خالد المصلح ، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة القصيم ، حكم دعوة الأغنياء إلى الولائم دون الفقراء.

وقال الشيخ المصلح :” للعلماء قولان في دعوة الأغنياء دون الفقراء للوليمة منهم من قال أنه لا يجوز قبول دعوته لأنه وقع في منكر وهو تخصيص الأغنياء بالدعوة فيعتبر تاركا لشرط من شروط الدعوة وهو ألا تتضمن منكرا”.

وأضاف المصلح :” أن علماء آخرون أكدوا بأن هذا أمر منفصل، فيجب إجابة الدعوة وفي حال وجد المدعو أن الداعي خصص الأغنياء نصحه بأن يستدرك بدعوته بعض الفقراء” ٠

وأشار المصلح إلى ضرورة أن يراعي الإنسان الضعفاء والفقراء وذوي الحاجات وألا يغفل عنهم ويشركهم في المسرات فإنه في ذلك يحقق الأخوة الإيمانية ويكون من الرحماء.

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