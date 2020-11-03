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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الجمارك» تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الماجستير والبكالوريوس.. رابط وشروط التقديم

«الجمارك» تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الماجستير والبكالوريوس.. رابط وشروط التقديم
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الجمارك السعودية عن توفر وظائف إدارية، تقنية، هندسية لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير مع توفر الخبرة. 

وأوضحت “الجمارك” الوظائف الشاغرة تتضمن المسميات :( مهندس اول هيكلية شبكات – البنية التحتية – مهندس اول هيكلية اتصالات – البنية التحتية – مستشار – المكتب التنفيذي- مدير مشروع أول – البنية التحتية – مدير إدارة المنظمات الدولية – مدير إدارة التعاون العربي والخليجي – أمين سر- أخصائي أول إدارة الاحتياج التقني).

 

وأشارت إلى أن التخصصات المطلوبة هي:(علوم حاسب – هندسة حاسب – إدارة أعمال – قانون – تعاون دولي شؤون دولية).

 

ولفتت إلى أن الشروط فهي :(  سعودي الجنسية- المؤهل حسب شرط الوظيفة- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).

للتقديم من خلال الرابط التالي( https://bit.ly/3gKyVfG )

 

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