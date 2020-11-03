وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفى القوات المسلحة بنجران، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

وأوضحت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي معالج النطق (عد 7 وظائف).

– طبيب مقيم باطنية.

– استشاري طب الأطفال.

– طبيب أخصائي أطفال.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيفبالموقع الإلكترونيللإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 2 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 نوفمبر 2020م.