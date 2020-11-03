«سامسونج» تستعد لإطلاق أحدث هواتفها Galaxy S21 في هذا الموعد

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تستعد شركة سامسونج الكورية لإصدار أحدث هواتفهاGalaxy S21في وقت مبكر من موعده.

ويشير جدول الإطلاق المعتاد لشركة سامسونج إلى أنه يجب الكشف عن هاتفGalaxy S21في فبراير ، قبل طرحه للبيع في مارس.

وهناك تقرير حديث من كوريا الجنوبية يضفي مزيدًا من المصداقية على الإصدار المبكر للهاتف، كما أن الأسباب التي دفعت شركة سامسونج إلى الكشف عنGalaxy S21وإصداره قبل شهر أو نحو ذلك من جدول الإطلاق المتوقع ليست واضحة تمامًا، لكن هناك تكهنات بشأن رغبة سامسونج في الحصول على فرصة أفضل للتنافس مع أحدث سلسلة رائدة من شركة آبل وهو هاتفiPhone 12.

وحسبما ورد في التسريبات السابقة، يأتي هاتفGalaxy S21بشاشةAMOLED، بقياس 6,8 إنش بالإضافة إلى معالجSnapdragon 875من كوالوكم سيتم إدماجه في النسختين الموجهتين للأسواق الآسيوية و كذلك الأمريكية، فيما ستكون النسخة الموجهة للأسواق الأوروبية مجهزة بمعالجExynos 2100من سامسونغ، فيما سيأتي الهاتف مدعوما بـ 12 غيغا بايت كسعة لذاكرة الوصول العشوائي وبطارية بسعة 5000 ملي أمبير، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن فائقة السرعة بقوة 25 واط.

ومن المتوقع أن يأتي هاتفGalaxy S21بكاميرتين في الواجهة الخلفية الأولى بدقة 108 ميغابيكسيل و الثانية بدقة 40 ميغابيكسيل. وسيعمل بمعالج من نوعExynos 1000، والذي سيكون أسرع من شرائحSnapdragon 875.