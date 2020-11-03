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تقرير لـ«هيئة تقويم التعليم» يكشف عن تصنيف مدارس المملكة خلال العام الماضي

تقرير لـ«هيئة تقويم التعليم» يكشف عن تصنيف مدارس المملكة خلال العام الماضي
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير حديث صادر عن هيئة تقويم التعليم والتدريب عن تصنيف مدارس التعليم العام خلال العام الماضي 2019.

وأوضح التقرير أن نصف مدارس التعليم العام تقريبا صنفت في «مستوى الانطلاق»، الذي يمثل الحد الأدنى من معايير التقويم، وبحاجة إلى تحسينات كبيرة- وفقاً لـ”الوطن”-.

وأشار التقرير إلى أن ثلث المدارس صنفت في مستوى التقدم، حيث أدت في معايير التقويم أداءً جيداً، لكنها في حاجة إلى استمرارية التحسين، كما صنفت قرابة 4 من كل 100 مدرسة في مستوى التميز، إذ حققت معايير التقويم بجودة عالية، ويتوقع منها استدامة التميز والابتكار، وهي بحاجة إلى تدخلات جوهرية.

 

وعن حالة التعليم والتدريب في المملكة ، أكد التقرير أنه لا يختلف أداء المدارس باختلاف المرحلة التعليمية، حيث تشابه أداء المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، فيما تفوقت مدارس البنات بشكل واضح.

 

وصنفت 7 مدارس من كل 100 مدرسة في مستوى التميز، و47 مدرسة في مستوى التقدم، مقابل مدرسة واحدة فقط في مستوى التميز، و22 مدرسة في مستوى التقدم، وهناك تفوق نسبي للمدارس الأهلية أيضاً، إذ قابلت كل مدرسة أهلية في مستوى التهيئة مدرستان حكوميتان، وتحقق مستوى التقدم لخُمس المدارس الأهلية، مقابل ثلث المدارس الحكومية.

 

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