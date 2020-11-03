ما هي صفة سجود التلاوة؟.. «السند» يوضح (فيديو)

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أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبدالرحمن السند صفة سجدة التلاوة خارج الصلاة.

وقال في لقاء مع برنامج” يستفتونك” على قناة ” الرسالة”، إن سجود التلاوة سنة وليست بواجب، ولكن إذا تلى المسلم آيات من كتاب الله ، ومر بآية فيها سجدة فاستحب له السجود، سواء كان متطهراً أو غير متطهر، سواء كان في اتجاه القبلة أو غير ذلك.

وأضاف أن سجود التلاوة ليس بصلاة، ولا يشترط التكبير ولا التسليم ،وإنما يسجد على الحالة والمكان الذي هو فيه.