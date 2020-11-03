مضادة للالتهابات.. 4 زيوت عطرية لتخفيف آلام المفاصل

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يصاحب التهاب المفاصل الروماتويدي أعراض مؤرقة تصعب من تعايش المرضى مع الحالة، خاصة أنها حالة مزمنة وغير قابلة للشفاء حتى الآن ، ومن بينها آلام وتصلب المفاصل إلى التورم .

وأوردت مجلة ”با باميل“ الطبية طرقا طبيعية لتخفيف الأعراض، تتمثل باستخدام 4 زيوت عطرية كالتالي :

زيت الأوكالبتوس

يتميز زيت نبات الأوكالبتوس بخصائص قوية مضادة للالتهابات وذات تأثير مسكن للألم ويساعد في تخفيف آلام المفاصل، بالإضافة إلى فعاليته في تطهير الجروح وعلاج انسداد الأنف وتخفيف السعال أيضا بجانب تعزيز الدورة الدموية.

يمكنك إضافة بضعة قطرات من الزيت في مياه الاستحمام الدافئة أو استنشاقه مخففا، كما يمكنك تدليك المنطقة به مع إضافة زيت ناقل مثل زيت اللوز والجوجوبا والزيتون وزيت بذور العنب.

زيت الزنجبيل

هذا الزيت غني بضمادات الالتهاب وخصائص مسكنة للألم، ودائما ما يُنصح به للذين يعانون من حالات التهابية مزمنة مثل التهاب المفاصل وما يصاحبه من متاعب مثل ألم الركبة وغيره.

زيت البرتقال

على غرار الثمرة نفسها، يحتوي زيت البرتقال عدة عناصر غذائية ذات خصائص مضادة للالتهابات والميكروبات وتعزز الحالة المزاجية، وثبتت فعالية هذا الزيت في تخفيف آلام المفاصل ومختلف مشاكلها بجانب تخفيف الألم الناتج عن الكسور.

زيت لبان الذكر

يحظى هذا الزيت بشعبية كبيرة منذ أجيال بفضل خصائصه وفعاليته في تخفيف وعلاج عدة أمراض بما في ذلك حالات الالتهاب والألم المزمن، وذلك بفضل احتوائه على أحماض بوسويليك التي تقلل الالتهاب والألم، وتساعد في منع تلف الغضاريف أيضا والذي يعد من أبرز مضاعفات التهاب المفاصل الروماتويدي.