توقعات الأرصاد لطقس اليوم : استمرار هطول الأمطار الرعدية على 9 مناطق

تواصل – واس :

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة و مكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على أجزاء من مناطق الجوف و الحدود الشمالية وحائل و مرتفعات جازان، عسير، الباحة .

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج جنوباً ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.