الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الخضير» يسرد موقفًا لحرص «سماحة المفتي» على العبادة والتنّسك لله تعالى

«الخضير» يسرد موقفًا لحرص «سماحة المفتي» على العبادة والتنّسك لله تعالى
سماحة المفتي
0

تواصل – فريق التحرير

سرد أحمد بن عبدالكريم الخضير نجل فضيلة الشيخ عبدالكريم الخضير عضو هيئة كبار العلماء سابقًا موقفًا لسماحةالمفتي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ -حفظه الله- مع الشيخ الدكتور إبراهيم الصبيحي، رئيس قسم السنة بجامعة الإمام سابقاً -رحمه الله- أظهر فيه حرصه على العبادة والتنّسك لله تعالى.

وقال “الخضير” في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “لقد تبوأ شيوخنا مكانة عظيمة في قلوب الناس، ولعل هذا من بركة العبادة والتنسّك، حيث يقول الشيخ إبراهيم الصبيحي -رحمه الله- : أردت سماحة المفتي عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ -حفظه الله- في أمر إبان تدريسه في الشريعة، فقيل لي: خرج إلى بيته”.

وتابع: “يقول: فذهبت إلى البيت فقالوا لي: تجده في الجامع، ولما دخلت الجامع وجدته يصلي – وكان ذلك قبل الظهر بساعتين – فانتظرته، وما انتهى من صلاته إلا قبيل الأذان. وكانت الكلية وبيت الشيخ والجامع في أماكن متقاربة في وسط الرياض.

وقد كان الشيخ صالح الخريصي -رحمه الله- لايكاد يفتر عن قراءة القرآن، حتى ترى لحيته قد ابتلّت بالدموع، ويروى مثل ذلك عن ابن سليم -رحمهم الله- .

مواد ذات صلة

بالصور.. أمير الرياض يستقبل المفتي

بالصور.. أمير الرياض يستقبل المفتي

«المفتي»: من مقاصد الشريعة حفظ الضروريات الخمس ومنها النفس

«المفتي»: من مقاصد الشريعة حفظ الضروريات الخمس ومنها النفس

«المفتي»: صواريخ الحوثي على المملكة غدر وخيانة وعدوان غاشم

«المفتي»: صواريخ الحوثي على المملكة غدر وخيانة وعدوان غاشم

بالفيديو.. المفتي: الالتزام بقرار إغلاق المساجد هو واجب شرعي لمنع انتشار كورونا

بالفيديو.. المفتي: الالتزام بقرار إغلاق المساجد هو واجب شرعي لمنع انتشار كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة