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«الخثلان» يروي قصة صدور كتابه الجديد «السلسبيل في شرح الدليل» (فيديو)

«الخثلان» يروي قصة صدور كتابه الجديد «السلسبيل في شرح الدليل» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

روى الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قصة صدور كتابه الجديد في الفقه (السلسبيل في شرح الدليل).

وقال الخثلان، معلقا على إصدار الكتاب: “كان تأليف هذا الكتاب أمنية قبل سنوات.. فأصبحت الأمنية واقعا وتحقق ما كنت أرجوه بصدور كتاب (السلسبيل في شرح الدليل) .. فلله تعالى الحمد والشكر والمنة.

يذكر أن الشيخ الخثلان قال في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، وتم تصويره منذ سنوات “إن الكتاب الذي قرأته وأعجبت به واستفدت منه وأتمنى أن أؤلف على غراره هو كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله “الشرح الممتع”، والذي يعتبر موسوعة فقهية عظيمة وبأسلوب مبسط وسهل فالحقيقة أتمنى أن يكون لي مشروع للتأليف على غراره في الفقه”.

 

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