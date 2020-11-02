بالفيديو..هجوم على معبد يهودي وسط عاصمة النمسا وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى

تواصل – وكالات:

هاجم مسلحون معبداً يهودياً «كنيس» ، ويجري حاليا إطلاق نار في وسط فيينا، بحسب ما أعلنت الشرطة في النمسا.

وكشفت الشرطة عن إصابات عديدة في وسط فيينا وعن نشر كل القوات المتاحة، ونصحت المواطنين بتجنب المنطقة.

وأكدت وسائل إعلام محلية نمساوية سقوط 7 قتلى وعدة جرحى في إطلاق النار الجاري في وسط فيينا.

وكشفت التقارير المحلية أن الهجوم استهدف أكبر كنيس يهودي في فيينا يقع في ساحة شويدنبلاتز، متحدثة عن إصابة رجل شرطة بإطلاق نار.

و ذكرت صحيفة كرونين تسايتونج أن هجوما وقع على معبد وحدث إطلاق نار، وقالت الصحيفة إن الهجوم وقع في شارع يضم المعبد الرئيسي في المدينة. كما ذكرت الصحيفة ووسائل إعلام أخرى أن إطلاق نار وقع في ساحة قريبة.