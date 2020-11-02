شاهد.. الأمطار تتحول لسيول تُداهم الطرق في مكة المكرمة

تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون عدداً من المقاطع التي توثق هطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة بمكة المكرمة.

ووثّق مقطع فيديو تجمع مياه الأمطار بصورة كبيرة لتؤدي إلى سيول وجريان للمياه بإحدى الطرق في مكة، حيث رصد المقطع الذي نُشر على مواقع التواصل مداهمة المياه للمركبات على الطريق.

#مكه_الان🎥

السيول تُداهم بعض الطرق في مكه المكرمة بعد الأمطار الرعدية الغزيرة التي شهدتها المدينةpic.twitter.com/tMeGe9USVT — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA)November 2, 2020

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت هطول كميات من الأمطار الرعدية التي تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والمدينة المنورة و مكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على منطقة الجوف و الحدود الشمالية وحائل و أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة.