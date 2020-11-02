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استشاري يحدد أقل أنواع اللحوم احتواء على الكولسترول الضار

استشاري يحدد أقل أنواع اللحوم احتواء على الكولسترول الضار
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تواصل – فريق التحرير:

ينقسم الكولسترول إلى نوعين أحدهما جيد والأخر ضار، ويتراكم الأخير على جدران الشرايين مسبباً انسدادها، بينما يقوم الكولسترول الجيد بطرد الضار من مجرى الدم.

وفي هذا الصدد بيّن استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر أقل اللحوم التي تحتوي الكولسترول وأعلاها على وجه العموم كالتالي: “الأسماك ثم الحاشي ثم الدجاج ثم البقر ثم الماعز ثم الضأن”.

وتشير تقارير إلى أن الأسماك تمتاز بأنها مصدر للكولسترول الجيد الذي يطرد الضار، وتحتوي التونة المعلبة على ما بين 13 و18 ملغ من الكولسترول لكل 100 غرام. وتحتوي نفس الكمية من السلمون على 23 ملغ من الكولسترول، بينما يُنصح بتجنب القشريات مثل القريدس أو الروبيان لاحتواءه على كمية كبيرة من الكولسترول الضار.

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