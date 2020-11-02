«وزارة البيئة» تطرح 200 وظيفة شاغرة للجنسين بنظام التعاقد.. الشروط وطريقة التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الاثنين، عن طرح 200 وظيفة للرجال والنساء في مختلف مناطق المملكة، لشغلها بنظام التعاقد.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ألا يكون مفصولا من الخدمة بالدولة، توفر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.

وأضافت الوزارة في شروطها أنه ستتم مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، فيما سيتم الترشح النهائي بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية، كما اشترطت أن يكون المتقدم للوظائف مطابقا للشروط الوظيفية.

وأوضحت الوزارة، أن التقديم على الوظائف سيكون متاحا اعتبارا من يوم غد (الثلاثاء) 1442/3/17 حسب تقويم أم القرى، الموافق 2020/11/3، وذلك لمدة 7 أيام على موقع الوزارة على الإنترنت، مهيبة بالراغبين التقديم عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأضافت أنه في حال وجود استفسارات يتم التواصل خلال أيام العمل من الساعة 8:00 صباحا وحتى 2:30 ظهرا، على الرقم (0112038888) تحويلة (1483/1484).

وأشارت وزارة البيئة إلى أنها ستعلن المرشحين عبر موقعها على الإنترنت، مؤكدة ضرورة متابعة الأسماء التي ستتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

وأوردت الوزارة المؤهلات المطلوبة للتقدم على الوظائف المطلوب شغلها، والجهات التي سيتم التوظيف فيها على الرابط الإلكتروني (اضغط هنا).