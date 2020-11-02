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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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تعرف على الاشتراطات الواجب توفرها في «مشرف البناء» (فيديو)

تعرف على الاشتراطات الواجب توفرها في «مشرف البناء» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح سلطان العتيبي مشرف بناء والمختص في التوعية والتثقيف في مجال البناء اشتراطات ومسؤوليات مشرف البناء.

وقال العتيبي، لـ”الإخبارية”، إن مهنة الإشراف في البناء والمشرف على البناء هو غالبا عين المالك في الموقع، وهو من يمثل الموقع في مكان الإنشاء.

وأضاف أن من مسؤليات مشرف البناء “تطبيق بنود عقود البناء، واختيار المقاولين بشكل جيد، وتوفير مواد البناء المناسبة بشكل جيد، مراقبة ومساعدة المالك في اختيار المنفذين الجيدين، ووضع العقود الدقيقة بما يكفل حقوق الطرفين المقاول والمالك.

 

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