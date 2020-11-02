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«الحقيل» يُعلن حصول المملكة على المركز الأول بجائزة «مجلس التعاون الخليجي» للإسكان

«الحقيل» يُعلن حصول المملكة على المركز الأول بجائزة «مجلس التعاون الخليجي» للإسكان
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تواصل – فريق التحرير:

زفّ وزير الإسكان و وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، خبرًا سارًا بمناسبة حصول المملكة على عدد من المراكز المتقدمة خليجيًا وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الـ 18 لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون، حيث تم إعلان جوائز مجلس التعاون في مجال الإسكان للعام 2020م .

وقال وزير الإسكان، عبر تغريدة له بموقع تويتر إن وزارة الإسكان حصلت علىالمركز الأول بجائزة مجلس التعاون الخليجي للإسكان، في تخطيط وتصميم حي سكني مستدام، وكذلك تكريم جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري عن فئة المؤسسات، والاستاذة ندى البواردي عن فئة الأفراد في العمل الخيري.

وكان الاجتماع قد ناقش عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال في مقدمتها جهود الوزارات المعنية بشؤون الإسكان بدول المجلس في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 ، والخطة الإستراتيجية للعمل الإسكاني الخليجي المشترك، ودليل إشراك القطاع الخاص في التمويل الإسكاني ، إضافة إلى الإعلان عن الفائزين بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان للعام 2020م والمكرمين من القطاع الخاص والأفراد والمؤسسات غير الربحية.

 

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