ضبط قائد مركبة «متهور» يقود بسرعة جنونية في جدة (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، أنه تم ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا في محافظة جدة.

وأوضح المرور، أن قائد المركبة، عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.