الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الغذاء والدواء» تُوضح حقيقة علاقة «تطعيم الأنفلونزا» بإضعاف المناعة ضد فيروس كورونا

«الغذاء والدواء» تُوضح حقيقة علاقة «تطعيم الأنفلونزا» بإضعاف المناعة ضد فيروس كورونا
0

تواصل – فريق التحرير:

فنّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء إحدى الشائعات حول لقاح الإنفلونزا والتي جاء فيها أنه: “ينصح بمن لم يأخذ تطعيمه الأنفلونزا سابقا أن لا يأخذها هذه السنه في ظل جائحة كرونا”، حيث أكدت على عدم صحة ما أُشيع حول من لم يحصلوا على التطعيم سابقًا.

وقالت “الهيئة” عبر موقعها الرسمي، إن لقاح الأنفلونزا يجاز سنويًا من الهيئة العامة للغذاء والدواء وبأنه آمن وفعال في تخفيف أعراض الإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد وخصوصا لفئات كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة وضعف في الجهاز المناعي.

وأكدت “الغذاء والدواء” على عدم وجود -في الوقت الحالي- أدلة وبراهين علمية تثبت إمكانية أن يكون إعطاء لقاح الانفلونزا الموسمية سبب في اضعاف المناعة ضد فيروس كوفيد 19.

مواد ذات صلة

“الغذاء والدواء” تحذر: الخلط الخاطئ لمركبات “الإيونوفور” مع الأعلاف يتسبب في موت الإبل والدواجن

“الغذاء والدواء” تحذر: الخلط الخاطئ لمركبات “الإيونوفور” مع الأعلاف يتسبب في موت الإبل والدواجن

«الغذاء والدواء» تحذّر من 4 منتجات «صابون للأيدي» تحتوي على نسبة بكتيريا مرتفعة

«الغذاء والدواء» تحذّر من 4 منتجات «صابون للأيدي» تحتوي على نسبة بكتيريا مرتفعة

لاحتوائها على نسبة عالية من البكتيريا.. «الغذاء والدواء» تحذر من 4 منتجات صابون للأيدي

لاحتوائها على نسبة عالية من البكتيريا.. «الغذاء والدواء» تحذر من 4 منتجات صابون للأيدي

«الغذاء والدواء» توضح عقوبة أي منشأة تتداول غذاءً مغشوشًا

«الغذاء والدواء» توضح عقوبة أي منشأة تتداول غذاءً مغشوشًا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>