«الغذاء والدواء» تُوضح حقيقة علاقة «تطعيم الأنفلونزا» بإضعاف المناعة ضد فيروس كورونا

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فنّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء إحدى الشائعات حول لقاح الإنفلونزا والتي جاء فيها أنه: “ينصح بمن لم يأخذ تطعيمه الأنفلونزا سابقا أن لا يأخذها هذه السنه في ظل جائحة كرونا”، حيث أكدت على عدم صحة ما أُشيع حول من لم يحصلوا على التطعيم سابقًا.

وقالت “الهيئة” عبر موقعها الرسمي، إن لقاح الأنفلونزا يجاز سنويًا من الهيئة العامة للغذاء والدواء وبأنه آمن وفعال في تخفيف أعراض الإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد وخصوصا لفئات كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة وضعف في الجهاز المناعي.

وأكدت “الغذاء والدواء” على عدم وجود -في الوقت الحالي- أدلة وبراهين علمية تثبت إمكانية أن يكون إعطاء لقاح الانفلونزا الموسمية سبب في اضعاف المناعة ضد فيروس كوفيد 19.