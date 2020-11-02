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الرياض.. ضبط مصنع خمور داخل مجرى الوادي بحي المصانع (فيديو)

الرياض.. ضبط مصنع خمور داخل مجرى الوادي بحي المصانع (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الفرق الميدانية بدوريات الأمن بمدينة الرياض، اليوم الاثنين، من ضبط مصنع للخمور داخل مجرى الوادي بحي المصانع.

وأظهر مقطع فيديو احتواء المصنع على عدد ٤٠ برميلاً مملوءة بمادة الخمر المصنع، ويديره وافد من الجنسية الأثيوبية، حيث تم القبض عليه وإيقافه.

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