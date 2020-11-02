أهالي الأفلاج يطلقون مبادرة «تقنين المهور» لتحفيز الشباب على الزواج (فيديو)

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أطلق أهالي محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض، مبادرة “تقنين المهور” لتيسير الزواج على الشباب وتحفيزهم على الإقبال عليه.

وبادرت بذلك قبيلة “الكبرا” في مركز الخالدية بالمحافظة، وفقاً لـ”الإخبارية”، حيث أعرب رئيس المركز فلاح الكبرا عن سعادته البالغة بتجاوب الأهالي.

وقال الشيخ فلاح الكبرا أن قبيلته ساهمت في إطلاق عدد من المبادرات الاجتماعية والتكافلية، منها تأسيس صندوق الأسرة وجائزة التفوق العلمي وآخرها تقنين المهور وتحديدها.