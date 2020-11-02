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شاهد.. تطبيق المرحلة الأولى لمراقبة المطاعم والمراكز التجارية «عن بُعد» في القريات

شاهد.. تطبيق المرحلة الأولى لمراقبة المطاعم والمراكز التجارية «عن بُعد» في القريات
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تواصل – فريق التحرير:

دشّنت بلدية محافظة القريات برنامج ” الرقابة عن بُعد ” على المطاعم والمراكز التجارية في مرحلته الأولى، والذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة، باستخدام الوسائل التقنية المتقدمة والأجهزة الإلكترونية الحديثة.

وكشف رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري عن أهمية البرنامج الذي يتم تطبيقه في مرحلته الأولى لضمان سلامة المواطن والمقيم.

وتابع “المهندس الشمري” رصدنا بعض الملاحظات في المطاعم والمراكز التجارية عبر الكاميرات، وتم التوجيه على الفور من مركز العمليات الفرق الميدانية ببعض الإرشادات والنصائح التي من شأنها تقديم الأفضل والأميز في خدمة المواطن والمقيم.

واختتم “الشمري” حديثه لقناة “الإخبارية”بتقديم نصيحة وفق متابعة دقيقة للمحال والمتاجر، حيث أكد على ضرورة غسل الملابس التي يتم شراؤها قبل ارتداءها نظرًا لسقوطها المتكرر على الأرض وتبادلها من يد ليد .

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