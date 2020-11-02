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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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يمكن أن تكون مصدراً للعدوى..استشاري يوضح متى يجب استبدال فرشاة الأسنان

يمكن أن تكون مصدراً للعدوى..استشاري يوضح متى يجب استبدال فرشاة الأسنان
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تواصل – فريق التحرير:

نصح د.سلطان الذياب، استشاري ورئيس قسم تجميل الأسنان بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، باستبدال فرشاة الأسنان حال الإصابة بالأمراض.

وقال الذياب، ردا على سؤال هل فرشاة الأسنان تعد مصدر للعدوى؟ نعم فرشاة الأسنان مصدر للعدوى لذلك يجب استبدالها بعد تعرضك للأمراض فهذا يحميك من احتمال عودة العدوى.

 

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