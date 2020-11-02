يمكن أن تكون مصدراً للعدوى..استشاري يوضح متى يجب استبدال فرشاة الأسنان

08:17

«غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ»..تلاوة خاشعة للشيخ «بن حميد» من صلاة الفجر