يمكن أن تكون مصدراً للعدوى..استشاري يوضح متى يجب استبدال فرشاة الأسنان

تواصل – فريق التحرير:
نصح د.سلطان الذياب، استشاري ورئيس قسم تجميل الأسنان بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، باستبدال فرشاة الأسنان حال الإصابة بالأمراض.
وقال الذياب، ردا على سؤال هل فرشاة الأسنان تعد مصدر للعدوى؟ نعم فرشاة الأسنان مصدر للعدوى لذلك يجب استبدالها بعد تعرضك للأمراض فهذا يحميك من احتمال عودة العدوى.
نعم تعد مصدر عدوى لذلك يجب استبدالها بعد تعرضك للامراض
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.#اسأل_د_سلطان#صوت_الطبيب#الرياض
#فضفضة_طبيب#تجمع_اطباء_العالم#معلومة_طبية#ترند_الاطباءpic.twitter.com/T3xlnqaYlZ
— د.سلطان الذياب (@sultan_aldeyab)November 2, 2020