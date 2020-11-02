الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

قُبيل دخول البرد ..«التجارة» تنفذ جولات رقابية على منافذ بيع أجهزة التدفئة المنزلية

قُبيل دخول البرد ..«التجارة» تنفذ جولات رقابية على منافذ بيع أجهزة التدفئة المنزلية
0

تواصل – واس:

نفذت وزارة التجارة الأسبوع الماضي تزامناً مع قرب حلول فصل الشتاء، 2123 جولة تفتيشية على منافذ بيع أجهزة التدفئة المنزلية “الدفايات الكهربائية” والمستودعات التابعة لها في مختلف مناطق المملكة، وذلك للتحقق من مطابقة أجهزة التدفئة المنزلية الكهربائية المعروضة للمواصفات القياسية السعودية.

وبينت الوزارة أن هذه الجولات تهدف للتحقق من تضمن أجهزة التدفئة المنزلية بطاقة البيانات الإيضاحية وبطاقة السعر، وأن يكون الجهد 220 فولت، وألا تتجاوز القدرة 2500 واط، مع منح المنشأة للمشتري ضماناً لمدة سنتين على السلعة، بالإضافة إلى التحقق من عدم وجود اختلاف أو تضليل بين البيانات المدونة على العبوة الخارجية “الكرتون” والأخرى المكتوبة على المدفئة نفسها، وأن يكون دليل الاستخدام أو التعليمات مكتوباً باللغة العربية.

وحثت وزارة التجارة المستهلكين على شراء أجهزة التدفئة الكهربائية الأكثر أماناً التي تحتوي على وسائل الأمان، كزر الاطفاء في حال السقوط، ووجود حماية تمنع دخول أيدي الأطفال للأماكن الخطرة في الدفايات الكهربائية، مع التأكيد على أهمية وجود ضمان لمدة سنتين على الأقل لأي مدفئة، كما تنصح الوزارة بالشراء من المنشآت التجارية الموثوقة.

مواد ذات صلة

الجوف.. التشهير بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في تجارة الأعلاف

الجوف.. التشهير بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في تجارة الأعلاف

متحدث التجارة: 5 نصائح حتى لا تقع ضحية التخفيضات الوهمية (فيديو)

متحدث التجارة: 5 نصائح حتى لا تقع ضحية التخفيضات الوهمية (فيديو)

مختصون: تحميل المستهلك رسوم مكالمات «خدمات العملاء» نوع من الاستغلال

مختصون: تحميل المستهلك رسوم مكالمات «خدمات العملاء» نوع من الاستغلال

بالفيديو.. «متحدث التجارة» يوضح 3 حالات يحق تعويض المستهلك فيها عن شراء السلع

بالفيديو.. «متحدث التجارة» يوضح 3 حالات يحق تعويض المستهلك فيها عن شراء السلع

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>