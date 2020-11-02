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«سامسونج» تطلق ساعتها الذكية الجديدة Watch 3 Titanium.. السعر والمزايا

«سامسونج» تطلق ساعتها الذكية الجديدة Watch 3 Titanium.. السعر والمزايا
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تواصل- فريق التحرير:

أطلقت شركة سامسونج مؤخراً ساعتها الذكية الجديدةGalaxy Watch 3 Titanium التي تأتي بحزام معدني أسود مع سوار قابل للإزالة حتى تتمكن من تحقيق الملاءمة المثالية.

وتأتي الساعة مع أداة بسيطة للمساعدة في ضبط الحزام وحامل الشحن اللاسلكي، كما أن جسم الساعة مصنوع من التيتانيوم، بينما الإطار و الإبزيم مصنوعان من المعدن.

ويعتبر التيتانيوم أقوى بثلاث مرات من الفولاذ المقاوم للصدأ كما أن وزنه أقل بكثير، وتزن هذه الساعة التي يبلغ قطرها 45 ملم من دون حزام 42.9 جرام فقط، وهي أقل من طراز الفولاذ المقاوم للصدأ 45 ملم والذي يبلغ 53.8 جرام وطراز 41 ملم الذي يبلغ 48.2 جرام.

ومن المميزات الأخرى للتيتانيوم تغليفه بطبقة الأكسيد التي تمنع المادة من الصدأ وتمنعها من التفاعل مع جلد الإنسان، ما يجعل الإصدار الجديد غير مسبب للحساسية، في حين أن الفولاذ المقاوم للصدأ غالبا ما يحتوي على النيكل الذي يعاني بعض الناس من الحساسية تجاهه.2020-11-gsmarena_003

ويعتبر العيب أو المشكلة الوحيدة في ساعة Galaxy Watch 3 Titanium سعرها، حيث تم طرح الطراز القديم قياس نموذج 45 ملم بأقل من 384 دولارا، فيما تبلغ تكلفة Galaxy Watch 3 Titanium   733 دولارا.

 

 

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