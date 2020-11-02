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«المياه الوطنية» تحدد موعداً أسبوعياً لاستقبال عملائها والاستماع لملاحظاتهم

«المياه الوطنية» تحدد موعداً أسبوعياً لاستقبال عملائها والاستماع لملاحظاتهم
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تواصل- واس:

جدولت شركة المياه الوطنية موعد استقبال عملائها ، ومقابلة رؤساء القطاعات ومديري العموم في الإدارات العامة لخدمات المياه بكافة المناطق، والمركز الرئيس بالرياض كل يوم ثلاثاء من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الثالثة عصرًا”.

ويأتي ذلك بهدف الاستماع لملاحظات العملاء، ولتحسين الخدمة المقدمة إليهم، وكسب رضاهم، ومعرفة مطالبهم، إضافة إلى تطبيق الشركة إجراءات الحوكمة والشفافية مع جميع المستفيدين، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية لفايروس كورونا(COVID-19) التي تنفذها للحفاظ على سلامة عملائها المراجعين.

 

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