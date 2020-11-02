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من بينها الأسماء المخالفة للشريعة.. الأحوال المدنية توضح 5 ضوابط لتسجيل الأسماء

من بينها الأسماء المخالفة للشريعة.. الأحوال المدنية توضح 5 ضوابط لتسجيل الأسماء
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ، عن الضوابط التي تم إقرارها لتسجيل أسماء الأشخاص .

ومن بين الضوابط التي أوردتها “الأحوال المدنية” :

– يجوز تسجيل الاسم معرفا بـ(ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدارجة في المجتمع مثل (البراء، العنود، الجوهرة، الوليد…).

– يسجل الاسم مجردا من الألقاب، إذ لا تتم كتابة (السيد ).

– لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل: (المعروف بكذا).

– لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل (محمد صالح، محمد مصطفى).

– يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: (عبدالرسول).

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