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«المصلح» يوضح الصيغة الصحيحة التي يتم بها عقد النكاح (فيديو)

«المصلح» يوضح الصيغة الصحيحة التي يتم بها عقد النكاح (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

كشف الشيخ الدكتور خالد المصلح ، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة القصيم ، عن الصيغة الصحيحة التي يتم بها عقد النكاح.

وقال الشيخ المصلح : “لابد لانعقاد عقد النكاح من صيغة ينعقد بها، هي لفظ الإيجاب والقبول، فالإيجاب يكون من ولي المرأة، والقبول يكون من الزوج أو وكيله” .

وأضاف المصلح : ” يقول الولي زوجتك أو أنكحتك أو ملَّكتك فلانة أو أي كلمة يُفهم منها أن المقصود عقد نكاح، ويقول الزوج أو وكيله قبلت ويشهد على هذا الشهود، وبهذا يتم العقد.” .

وتابع : “وفي حال إذا قال الرجل: أنا أود أن أناسبكم، أو أود أن أتزوج منكم، أو أنا خاطب، أو أنا أتقدم بالخطبة ، كل هذا إبداء رغبة في الزواج ، وليس عقدًا، ولو أشهدوا عليه “.

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