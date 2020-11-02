«المرور»: القبض على ممارسي التفحيط بطريق الربيعية في بريدة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للمرور، أنه تم القبض على أشخاص مارسوا التفحيط في بريدة بمنطقة القصيم، عقب بلاغ من مواطن وتداول فيديو لهم بمواقع التواصل.

وأضاف “المرور” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”:”نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائدي المركبات، وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

وكان رواد موقع” تويتر” قد نشروا مقطع فيديو يشير إلى أن شخص متهور مارس التفحيط بسيارة من نوع إكورد17 في طريق الربيعية ببريدة في القصيم.