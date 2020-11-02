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احذر.. برودة القدمين دليل على الإصابة بأمراض خطيرة

احذر.. برودة القدمين دليل على الإصابة بأمراض خطيرة
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت جراحة العظام الروسية  دانييلا ديسبريس 8 أسباب مرضية خطيرة تقف وراء برودة القدمين.

وأوضحت أنه في موسم البرد، لا تشكل هذه الأعراض عادة أي تهديد للصحة وهي قاعدة فسيولوجية. لكن في بعض الأحيان تكون القدم الباردة علامة على عدد من الأمراض- وفقاً لـ”سبوتنيك”-.

وأشارت إلى أنه قد يكون تصلب الشرايين أحد أسباب هذه الحالة. مع هذا المرض، تضعف الدورة الدموية – خاصة في الساقين، حيث تكون الأوعية الدموية ضيقة للغاية. نتيجة لذلك، تصبح الأطراف باردة.

وتابعت أنه من بين عوامل الخطر المؤدية للإصابة بتصلب الشرايين، التدخين وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول.

ولفتت إلى وجود سبب آخر محتمل لبرودة القدم هو مرض السكري، حيث يصاب بعض المرضى بالاعتلال العصبي – تلف الأعصاب. أيضًا، مع مرض السكري من النوع 2، من الممكن إضعاف الدورة الدموية. في هذه الحالة، تتأثر أوعية الساق بشكل خاص.

وأشارت إلى أن السبب التالي هو مرض “رينود”، حيث يحدث تضيق الأوعية أثناء الإجهاد أو البرد. يمكن ملاحظة ذلك من خلال تغير لون الأطراف أو شحوبها.

ويمكن أن تكون القدم الباردة أيضًا علامة على اعتلال الأعصاب المحيطية. غالبًا ما تكون هذه الحالة مصحوبة بوخز وحرقان في الأطراف. كما أوضحت ديسبريس.

سبب آخر لبرودة القدمين هو فقر الدم، وهي حالة ينتج فيها الجسم خلايا دم حمراء غير كافية. غالبًا ما تحدث هذه الظاهرة بسبب نقص الحديد، والذي يمكن الإشارة إليه من خلال انخفاض مستوى الهيموغلوبين في الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون سبب برودة القدم القلق وقصور الغدة الدرقية. قصور الغدة الدرقية هو حالة لا تنتج فيها الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات لتعمل بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية.

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