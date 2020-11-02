الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الجمارك» تعلن عن وظائف إدارية شاغرة لحمَلة البكالوريوس والماجستير

«الجمارك» تعلن عن وظائف إدارية شاغرة لحمَلة البكالوريوس والماجستير
0

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الهيئة العامة للجمارك “الجمارك السعودية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة المنظمات الدولية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، أو إدارة أعمال، أو التعاون الدولي، أو الشؤون الدولية)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير إدارة التعاون العربي والخليجي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة أعمال، أو التعاون الدولي، أو الشؤون الدولية).

– مدير مشروع أول البنية التحتية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، هندسة حاسب آلي)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبرموقعها الإلكترونيللتوظيف ، وذلك بدءًا من الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020م.

مواد ذات صلة

وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن بالرياض

وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن بالرياض

«غرفة الرياض» تعلن عن 133 وظيفة لحملة الثانوية فما فوق.. التفاصيل ورابط التقديم

«غرفة الرياض» تعلن عن 133 وظيفة لحملة الثانوية فما فوق.. التفاصيل ورابط التقديم

بالفيديو.. إحباط محاولتي تهريب 3 ملايين ريال مخبأة بحقائب سفر في مطار الرياض

بالفيديو.. إحباط محاولتي تهريب 3 ملايين ريال مخبأة بحقائب سفر في مطار الرياض

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر (123) قضية جنائية

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر (123) قضية جنائية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>