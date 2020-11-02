رئيس «منظمة الصحة العالمية» يعزل نفسه بعد مخالطة مُصاب بـ«كورونا»

تواصل- وكالات:

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أنه فرض عزلا ذاتيا على نفسه، بعد مخالطته لمريض بفيروس كورونا المستجد.

وقال أدهانوم في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: “تم التأكد من تواصلي مع شخص ثبتت إصابته بكوفيد 19. أنا بخير ومن دون أعراض لكنني سأعزل ذاتيا خلال الأيام المقبلة تماشيا مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية وسأعمل من المنزل”- وفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”-.

ووجه نصيحة بالقول: “من المهم للغاية أن نمتثل جميعا للإرشادات الصحية. هذه هي الطريقة التي سنقوم بها بكسر سلاسل انتقال كوفيد 19 والقضاء على الفيروس وحماية الأنظمة الصحية”.