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استخراج فرشاة أسنان من معدة «عشرينية».. ابتلعتها أثناء غسيل أسنانها !

استخراج فرشاة أسنان من معدة «عشرينية».. ابتلعتها أثناء غسيل أسنانها !
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق طبي بمستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة من استخراج فرشاة أسنان من معدة فتاة عشرينية بالمنظار دون تدخل جراحي.

وفي التفاصيل حضرت الفتاة إلى طوارئ المستشفى نتيجة ابتلاعها فرشاة أسنان، أثناء عملية تنظيف الأسنان، وقالت أنها عندما كانت تفرش أسنانها وتنظف لسانها حاولت استخراجها بيدها من حلقها ولكن بالخطأ دفعتها، حيث تم مناظرة الحالة وعملت لها أشعة سينية ،ثم تم عمل الأشعة المقطعية التي أثبتت وجود جسم غريب (فرشاة أسنان) داخل تجويف المعدة.

وعلى الفور أدخلت المريضة الى غرفة العمليات على إثر ماتبين للمستشفى انها حينما كانت تحاول استخراجها بيدها من حلقها دفعتها للمريء ونزلت بالمعدة حينها تم تجهيز المريضة وعمل منظار للمعدة وتمكن الفريق الطبي من استخراج فرشاة الأسنان الموجودة بالمعدة عن طريق المعدات الخاصة المتقدمة بقسم المناظير بمستشفى النور التخصصي بمكة والتي جنبت المريضة فتح المعدة وعمل جراحة.

كما أوضح المساعد للخدمات الطبية بمستشفى النور التخصصي بمكة د/مطلق المالكي أنه بفضل الله والإمكانات المتوفرة والخبرات الطبية المؤهلة تمت العملية خلال 20 دقيقة كما أن المريضة الآن تحت الملاحظة وهي بصحة جيدة وتتلقى كامل الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة.

 

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