7 نصائح ذهبية لتفادي الإصابة بـ«جلطات الدماغ»

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وجه طبيب الباطنة د. فيصل الصّفي، مجموعة من النصائح المهمة لتجنب التعرض للإصابة بجلطات الدماغ.

وقال الصفي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: لتجنب التعرض للإصابة بجلطات الدماغ اهتم بما يلي:

– تأكد من السيطرة على ضغط الدم

– تحكم في مستوى الكوليسترول وسكر الدم

– توقف عن التدخين والكحوليات

– مارس الرياضة لـ ٣٠ دقيقة على الأقل و لـ٥ أيام في الإسبوع

– تجنب السمنة

– اهتم بغذائك وأكثر من الفواكة والخضروات

– وتجنب الدهون والسعرات العالية