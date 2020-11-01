7 نصائح ذهبية لتفادي الإصابة بـ«جلطات الدماغ»

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وجه طبيب الباطنة د. فيصل الصّفي، مجموعة من النصائح المهمة لتجنب التعرض للإصابة بجلطات الدماغ.
وقال الصفي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: لتجنب التعرض للإصابة بجلطات الدماغ اهتم بما يلي:
– تأكد من السيطرة على ضغط الدم
– تحكم في مستوى الكوليسترول وسكر الدم
– توقف عن التدخين والكحوليات
– مارس الرياضة لـ ٣٠ دقيقة على الأقل و لـ٥ أيام في الإسبوع
– تجنب السمنة
– اهتم بغذائك وأكثر من الفواكة والخضروات
– وتجنب الدهون والسعرات العالية
ماذا يمكنك عمله لتجنب التعرض للإصابة بجلطات الدماغ:
تأكد من السيطرة على ضغط الدم
تحكم في مستوى الكوليسترول وسكر الدم
توقف عن التدخين والكحوليات
زاول الرياضة ل ٣٠دقيقة على الأقل و ل٥أيام في الإسبوع
تجنب السمنة
اهتم بغذائك وأكثر من الفواكة والخضروات
وتجنب الدهون/السعرات العالية
— فيصل الصّفي (@fasas)November 1, 2020