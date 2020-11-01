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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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7 نصائح ذهبية لتفادي الإصابة بـ«جلطات الدماغ»

7 نصائح ذهبية لتفادي الإصابة بـ«جلطات الدماغ»
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تواصل – فريق التحرير:

وجه طبيب الباطنة د. فيصل الصّفي، مجموعة من النصائح المهمة لتجنب التعرض للإصابة بجلطات الدماغ.

وقال الصفي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: لتجنب التعرض للإصابة بجلطات الدماغ اهتم بما يلي:

– تأكد من السيطرة على ضغط الدم

– تحكم في مستوى الكوليسترول وسكر الدم

– توقف عن التدخين والكحوليات

– مارس الرياضة لـ ٣٠ دقيقة على الأقل و لـ٥ أيام في الإسبوع

– تجنب السمنة

– اهتم بغذائك وأكثر من الفواكة والخضروات

– وتجنب الدهون والسعرات العالية

 

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