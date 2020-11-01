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وزير التعليم: مشروع توطين دراسة اللغة الإنجليزية في طور التخطيط النهائي

وزير التعليم: مشروع توطين دراسة اللغة الإنجليزية في طور التخطيط النهائي
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح وزير التعليم الدكتور حمد بن آل الشيخ، خلال زيارته لمقر جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أن الوزارة تسعى لدعم الجامعات من خلال تطوير هياكلها بهدف التحول إلى نظام الجامعات الجديد، والذي يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

وأضاف أن الوزارة تمتلك هدفًا إستراتيجيًا يتمثل في دعم برامج الدبلوم التطبيقي لسد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية والتقنية والحرة، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل للشباب وترشيد القبول في التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل.

وأشار وزير التعليم إلى أن الوزارة تعمل على مشروع توطين دراسة اللغة الإنجليزية للمبتعثين والبرنامج في طور التخطيط النهائي، مؤكدًا أن الجامعات سيكون لها دور كبير في تحقيق هذه الأهداف.

وتابع وزير التعليم حمد آل الشيخ أن الوزارة أطلقت التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، ليكون محور انطلاق للربط والاتساق بين ما تقدمه المؤسسات  التعليمية والتدريبية من تخصصات ومؤهلات، وبين ما يحتاجه سوق العمل.

وكان وزير التعليم قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، أن الوزارة ستعتمد قريبا الهيكل والدليل التنظيمي لإدارات التعليم، بما يضمن المزيد من الحوكمة والكفاءة التشغيلية.

 

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