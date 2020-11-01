شؤون المسجد النبوي: توزيع 44 ألف عبوة ماء زمزم على الزوار والمصلين

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أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، أنه تم توزيع ٤٤١٠٠ عبوة ماء زمزم على الزوار والمصلين خلال المرحلة الثانية من العودة للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.

كما أعلنت وكالة شؤون المسجد، النبوي عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم ترجمة 364 خطبة صوتية خلال العام الماضي بـ 7 لغات عالمية.

#إحصائية

بـ 7 لغات عالمية.. 364 ترجمة للخطب صوتيًا خلال العام الماضي بـ#المسجد_النبويpic.twitter.com/xkLuRTn6f3 — وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa)November 1, 2020