الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شؤون المسجد النبوي: توزيع 44 ألف عبوة ماء زمزم على الزوار والمصلين

شؤون المسجد النبوي: توزيع 44 ألف عبوة ماء زمزم على الزوار والمصلين
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، أنه تم توزيع ٤٤١٠٠ عبوة ماء زمزم على الزوار والمصلين خلال المرحلة الثانية من العودة للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.

كما أعلنت وكالة شؤون المسجد، النبوي عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم ترجمة 364 خطبة صوتية خلال العام الماضي بـ 7 لغات عالمية.

 

مواد ذات صلة

الشيخ الخثلان يوضح شروط تحقيق ما ورد بحديث «ماء زمزم لما شرب له» (فيديو)

الشيخ الخثلان يوضح شروط تحقيق ما ورد بحديث «ماء زمزم لما شرب له» (فيديو)

زمزم في المسجد النبوي.. كيف يصل الماء المبارك إلى المدينة؟

زمزم في المسجد النبوي.. كيف يصل الماء المبارك إلى المدينة؟

«المياه الوطنية»: توزيع مليون و250 ألف عبوة ماء زمزم خلال موسم الحج

«المياه الوطنية»: توزيع مليون و250 ألف عبوة ماء زمزم خلال موسم الحج

عبوة «ماء زمزم» لكل حاج ضمن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا»

عبوة «ماء زمزم» لكل حاج ضمن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة