15 وظيفة شاغرة للجنسين بمستشفى الخدمات الطبية للقوات المسلحة

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر 15 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، وذلك للعمل بنجران والطائف.
وبدأ التقديم على الوظائف بتاريخ 27-10-2020 فيما ينتهي التقديم ينتهي التقديم بتاريخ 27-11-2020.
المسميات الوظيفية:-
1- أخصائي خدمة إجتماعية. (4 وظائف):
– حاصل على درجة البكالوريوس تخصص الخدمة الاجتماعية.
– لا يشترط وجود خبرة سابقة.
2- استشاري جراحة الشبكية. (وظيفتان):
– تخرج من كلية الطب المعترف بها.
– البورد السعودي أو ما يعادلها من المؤهلات العليا مثل شهادة البورد الأمريكي ، MRCP ، الزمالات.
– خبرة 5 سنوات.
3- أخصائي علاج وظيفي. (3 وظائف)
– حاصل على درجة البكالوريوس.
– لا يشترط وجود خبرة سابقة.
– المعرفة الأساسية للتطورات الحالية والاتجاهات في ممارسة العلاج الوظيفي.
– مستوى ممتاز في مهارات الاتصال الشفوي والكتابي باللغتين الإنجليزية والعربية.
4- أخصائي علاج تنفسي. (3 وظائف)
– حاصل على درجة البكالوريوس.
– لا يشترط وجود خبرة سابقة.
– شهادة BLS.
5- كبير المسجلين – أمراض الكلى.
– تخرج من كلية الطب المعترف بها.
– البورد السعودي أو مؤهل عالٍ معادل في الطب العام أو أمراض الكلى.
– التأهيل المهني المتخصص مثل الزمالات أو MRCPS.
– خبرة 3 سنوات.
6- مسجل – أمراض الكلى. (وظيفتان)
– تخرج من كلية الطب المعترف بها.
– البورد السعودي أو ما يعادلها من المؤهلات العليا في Nephro.
– خبرة 3 سنوات.
طريقة التقديم:-
عبر موقع مستشفى الخدمات الطبية للقوات المسلحة
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