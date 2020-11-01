استشاري: 5 أسباب لمشكلة النسيان وضعف الذاكرة

تواصل – فريق التحرير:
أوضح د. ناصر الجهني استشاري الغدد الصماء والسكري، أسباب مشكلة النسيان وضعف الذاكرة لدى البعض.
وقال الجهني إن من أسباب مشكلة النسيان:
– التوتر والقلق والاكتئاب
– قلة النوم
– بعض الأدوية مثل مضادات الهيستامين للرشح أو أدوية الاكتئاب وضغط الدم
– خمول الغدة الدرقية
– الزهايمر في الكبار
🤯ليش انسى كثير⁉️
📌الاسباب كثيرة منها:
📍التوتر والقلق والاكتئاب
📍قلة النوم
📍بعض الادوية مثل مضادات الهيستامين للرشح او ادوية الاكتئاب وضغط الدم وممكن تطلب من طبيبك يغير الدواء المسبب
📍خمول الغدة الدرقية
📍الزهايمر في الكبار#النسيان#فقدان_التركيز#د_غدد_ناصر_الجهنيpic.twitter.com/lDDSZc3oCh
— د.ناصر الجهني (@ALJUHANIDR)October 31, 2020