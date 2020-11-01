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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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استشاري: 5 أسباب لمشكلة النسيان وضعف الذاكرة

استشاري: 5 أسباب لمشكلة النسيان وضعف الذاكرة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. ناصر الجهني استشاري الغدد الصماء والسكري، أسباب مشكلة النسيان وضعف الذاكرة لدى البعض.

وقال الجهني إن من أسباب مشكلة النسيان:

– التوتر والقلق والاكتئاب

– قلة النوم

– بعض الأدوية مثل مضادات الهيستامين للرشح أو أدوية الاكتئاب وضغط الدم

– خمول الغدة الدرقية

– الزهايمر في الكبار

 

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