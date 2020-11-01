عرض حياة الآخرين للخطر.. ضبط قائد الشاحنة المتهور في جدة (صور)

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الأحد، ضبط قائد الشاحنة الذي كان يقودها بسرعة عالية مع عدم الالتزام بالمسار الأيمن في جدة.

وأوضح المرور، أن قائد الشاحنة عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.