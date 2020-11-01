الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شاهد.. تحديث جديد لـ«توكلنا» يتضمن العديد من الخدمات الرقمية والربط بالجهات الحكومية

شاهد.. تحديث جديد لـ«توكلنا» يتضمن العديد من الخدمات الرقمية والربط بالجهات الحكومية
0

تواصل – واس:

أطلق تطبيق توكلنا تحديثًا جديدًا للمستخدمين يتضمن العديد من الخدمات الرقمية؛ تضمنت استعراض المواعيد العدلية والأحوال المدنية والجوازات، وعرض المخالفات العامة، إلى جانب خدمة بطاقة الوضع الصحي ومشاركتها.

وكان التطبيق قد أكمل عملية الربط الإلكتروني مع العديد من الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة (الداخلية، الصحة، العدل،التعليم، الشؤون البلدية والقروية، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والحج والعمرة)، حيث أثبت فاعليته وموثوقيته كحل تقني آمن لتسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى خدمات الجهات الحكومية بكل يسر وسهولة.

وتُمكن خدمة استعراض المواعيد العدلية المستخدم من الاطلاع على مواعيده المرتبطة بهويته الوطنية أو برقم الإقامة، مع إمكانية استعراض تفاصيل الموعد، فيما تأتي خدمة عرض مواعيد الأحوال المدنية وخدمة عرض مواعيد الجوازات لتتيح للمستخدم الاطلاع على مواعيده المحجوزة واستعراض تفاصيلها.
ومن ضمن الخصائص الجديدة في تطبيق توكلنا، خدمة عرض المخالفات العامة من لوحة بيانات المستخدم، حيث تُمكنه هذه الخدمة من استعراض مخالفاته المسجلة على رقم هوية الوطنية أوالإقامة سواءً كانت المخالفة من مخالفات وزارة الداخلية أو مديرية الأمن العام أو وزارة الشؤون البلدية والقروية أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبيان حالتها إذا كانت غير مسددة وعرضها في قائمة حسب حالة السداد، مع إمكانية استعراض تفاصيل كل مخالفة كرقمها وتاريخها ووقت تسجيلها، والمدينة التي وقعت فيها، وتوضيح الجهة المصدرة لها، ومجموع قيمة المخالفة.

ولإثبات الحالة الصحية للمواطن والمقيم، أضاف التطبيق خدمة بطاقة الوضع الصحي والتي تمكّن ولي الأمر من طباعة كود الحالة الصحية للتابعين ومشاركتها مع مستخدم آخر عند الذهاب إلى أماكن التجمعات أو غيرها.

ودعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” جميع مستخدمي تطبيق توكلنا لتحديث التطبيق عبر متاجرGoogle Play وApp Store وAppGallery للاستفادة من الخدمات الجديدة، وللتأكد من عمل التطبيق بكفاءة وفعالية كما هو مصمم من أجله، وضمان أعلى درجات الخصوصية والسرية وأمان المعلومات والبيانات.

مواد ذات صلة

بدءاً من الغد.. تحميل «توكلنا» شرط إلزامي لدخول المقرات الحكومية بالمدينة

بدءاً من الغد.. تحميل «توكلنا» شرط إلزامي لدخول المقرات الحكومية بالمدينة

وظائف إدارية وتقنية شاغرة بالهيئة السعودية للبيانات «سدايا»

وظائف إدارية وتقنية شاغرة بالهيئة السعودية للبيانات «سدايا»

بنية تحتية متكاملة.. «سدايا» تطلق الهوية الرَّسمية للسحابة الحكومية «ديم»

بنية تحتية متكاملة.. «سدايا» تطلق الهوية الرَّسمية للسحابة الحكومية «ديم»

المرور يعلن عن خدمات جديدة عبر تطبيق «توكلنا»

المرور يعلن عن خدمات جديدة عبر تطبيق «توكلنا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة