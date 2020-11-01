القبض على ثلاثة جناة نفذوا جرائم سرقة بقيمة 232 ألف ريال بالرياض

تواصل – واس:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على ثلاثة أشخاص لارتكابهم جرائم سرقة وسطو على المنازل وسرقة عدد من المركبات بالرياض.

وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض (ثلاثة مواطِنين، جميعهم في العقد الثاني من العمر)، لتورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بالسطو على المنازل في عدد من أحياء مدينة الرياض، والاستيلاء على ما فيها من أجهزةٍ إلكترونية ومصوغات ذهبية وأموال، وسرقة 14 مركبة استخدموها في جرائمهم، وتم استرداد معظمها.

وأوضح الكريديس أن قيمة مسروقاتهم بلغت (232,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.