شاهد..وصول أول أفواج المعتمرين من خارج المملكة

تواصل – فريق التحرير:

وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، أول أفواج المعتمرين من خارج المملكة مع انطلاق المرحلة الثالثة للعمرة.

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عززت بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية العاملة بالمسجد الحرام خدماتها وتنظيم عمليات دخول وخروج المصلين من خلال نقاط التجمع والتزامهم بمتطلبات الإجراءات الاحترازية كالخضوع لكشف درجات الحرارة عن طريق الكاميرات الحرارية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر وارتداء الكمامات الطبية والتزامهم بالملصقات الإرشادية التي توضح مسافات التباعد الاجتماعي والمسارات المحددة، وجميع ما استُحدث من وسائل مكافحة العدوى داخل منظومة خدمات الحرم المكي الشريف.

#يحدث_الآن| ⏳

🎥 لحظة وصول أول فوج من معتمري الخارج وسط تنظيمات احترازية بتعاون وزارة الحج والعمرة مع الجهات المعنيةpic.twitter.com/xBSweGZVCf — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry)November 1, 2020