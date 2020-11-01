«تعليم الرياض» يخصص 300 ألف ريال جوائز لمسابقة «مدرستي»

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض, تخصيص مبلغ 300 ألف ريال للفائزين المشاركين في مسابقة منصة مدرستي الوزارية، ضمن جهود وزارة التعليم لتحفيز ودعم المواهب في المجتمع التعليمي من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات وإداريين وإداريات، وأولياء الأمور والمهتمين بالإعلام.

وأوضح مدير التعليم في المنطقة حمد بن ناصر الوهيبي, أن تخصيص تعليم الرياض مبلغ 300 ألف ريال يهدف إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ونشر ثقافته وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة وتوفير منتجات رقمية إبداعية ذات قيمة في الإنفوجرافيك والموشن جرافيك والمقاطع الصوتية والمرئية والتحقيقات الصحافية ومستندات العروض التشعبية، والرسائل الإيجابية المؤثرة، في مجال التعليم ومجال الإعلان والتثقيف ومجال التدريب، لنشر المفاهيم الصحيحة حول التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وإثراء المحتوى التعليمي والتثقيفي وتنمية مهارات التعليم والتعلم عن بعد وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية وترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية في البيئة الافتراضية للتعليم وتعزيز الوعي المهني للمعلم والقائد لثقافة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد واستثمار الممارسات والخبرات التقنية.

ودعا الوهيبي المدارس إلى استقبال المنتجات المشاركة في المسابقة وفرزها وترشيح الأفضل ونشرها في حسابات المدرسة ، ورفع المرشح منها إلى مكاتب التعليم، وفيما يخص المهتمين بالإعلام والأسر وأولياء الأمور فتتم مشاركتهم عن طريق المدرسة الموجودة في النطاق الجغرافي في محيطهم.

مما يذكر أن آخر موعد لاستقبال المشاركات على مستوى المدرسة 26/ 3/ 1442 هـ .