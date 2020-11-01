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«الجامعة السعودية الإلكترونية» تفتح باب القبول للفصل الدراسي الثاني.. رابط وموعد التقديم

«الجامعة السعودية الإلكترونية» تفتح باب القبول للفصل الدراسي الثاني.. رابط وموعد التقديم
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تواصل- واس:

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن فتح باب القبول لحملة الثانوية العامة وما يعادلها من الطلاب والطالبات لدراسة البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ، ابتداءً من يوم الأحد 22 / 03 / 1442هـ الموافق 08 / 11 / 2020م، وحتى الأحد  29/ 03/ 1442 هـ الموافق 15 / 11/ 2020 م.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور ثامر بن عمر الحسين، أن التخصصات المتاحة للقبول في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442 هـ للطلاب والطالبات في كلية العلوم الإدارية والمالية وهي : التجارة الإلكترونية والمالية وذلك في فروع الجامعة في كل من : الرياض والدمام وجدة، وتخصص المحاسبة في فرعي الجامعة بالرياض والدمام، وأضاف: يشمل القبول كلية العلوم والدراسات النظرية لتخصص القانون وذلك في فرعي الجامعة بالرياض وجدة  للطلاب والطالبات، وفي فرع الدمام وأبها والقصيم  للطلاب فقط، وفيما سيكون تخصص الإعلام الرقمي متاحًا للقبول للطلاب والطالبات في كل من: الرياض والدمام وجدة.

وأفاد أن الجامعة تقبل المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بغض النظر عن سنة التخرج والعمر، كما أن الجامعة لا تشترط على المتقدم إحضار نتيجة اختبار القدرات والتحصيلي، على أن القبول يكون بحسب المفاضلة تنافسيًا بين المتقدمين على أساس نسبة الثانوية العامة.

ودعا وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور ثامر بن عمر الحسين من يرغب في الحصول على المزيد من المعلومات حول إجراءات القبول والتقديم والشروط والأحكام إلى زيارة موقع الجامعة الرسمي عبر الرابط: http://www.seu.edu.sa .

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