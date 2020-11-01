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«الصحة» تطلق المرحلة الأولى من خدمة الزواج الصحي إلكترونياً

«الصحة» تطلق المرحلة الأولى من خدمة الزواج الصحي إلكترونياً
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تواصل – واس :

أطلقت وزارة الصحة المرحلة الأولى من خدمة الزواج الصحي إلكترونياً في المنشآت الصحية الحكومية.

وأبانت ” الصحة ” أن خدمة الزواج الصحي تهدف إلى أتمتة جميع إجراءات الفحوص في المملكة ، بداية من إدخال بيانات الأطراف وتنظيم جلسات تثقيفية لهم، حتى إتمام إجراء الفحص ورفع المعلومات على منصة صحة لمطابقة نتائج الفحوص، وإرسال رسالة نصية برقم الشهادة الصحية المعتمدة للأطراف المتوافقين، لتمكينهم من الإطلاع عليها من خلال تطبيق صحتي أو منصة صحة، وفي حال عدم توافق الطرفين يحولان إلى عيادات المشورة الحكومية، إضافة إلى تمكين وزارة العدل من الاستفسار عن شهادات الزواج الصحي لإكمال إجراءات عقد القران مباشرة.

وتسعى خِدْمة فحص ما قبل الزواج إلى التوفيق بما يسهم في انسجام الزوجين صحياً، وذلك من خلال المنشآت الصحية الحكومية منذ إطلاق البرنامج في عام 2004م ، حيث تقدمت منصة صحة بأتمتة الخِدْمة للقطاع الحكومي، بالإضافة إلى إصدار ترخيص مزاولة النشاط للقطاع الخاص عن طريق خدمة التراخيص الصحية المتوفرة في المنصة، وذلك رغبةً في مساعدة أكبر عدد ممكن من الأزواج على تخطيط أسرة سليمة وصحية في كلا القطاعين.

ويأتي تفعيل خدمة الزواج الصحي للمؤسسات الصحية في منصة صحة مؤخراً ، وَفْق شروط وضوابط هامة يجب توفرها في المنشأة الصحية، بجانب الالتزامات المترتبة عليها من الجوانب المادية والقانونية والإدارية.

يذكر أن صلاحية شهادة الزواج الصحي تستمر لمدة ستة أشهر، ويمكن إعادة الفحص مرة أخرى للأمراض المعدية فقط، نظراً لأهمية الزواج الصحي ودوره الفاعل اجتماعيا وصحياً واقتصاديا، ولتفادي زواج حالات عدم التوافق الوراثي.

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