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وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن بالرياض

وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن بالرياض
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تواصل – فريق التحرير :

أعلن مستشفى قوى الأمن عن فتح باب التقديم على وظائف لحملة الثانوية والدبلوم فأعلى، للعمل بالمستشفى بالرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

1- سكرتير ، ويشترط :

– الثانوية العامة مع خبرة عامين في مجال السكرتارية .

– دبلوم في ” السكرتارية التنفيذية ، أو الطبية ” أو بكالوريوس في ” الإنجليزية أو إدارة الرعاية الصحية ” أو ما يعادلها بدون خبرة

– إجادة الإنجليزية والعربية .

– إجادة الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت ” أوفيس ” .

2- سكرتير تنفيذي :

– دبلوم في ” الإنجليزية ، إدارة المستشفيات ” ، أو ما يعادلها ، لا يشترط الخبر .

– دبلوم أو بكالوريوس في ” الإنجليزية ، إدارة الرعاية الصحية ” مع خبرة لا تقل عن سنة لحملة البكالوريوس وخبرة سنتين لحمة الدبلوم في السكرتارية .

– إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية .

– إجادة الحاسب الآلي وخصوصاً برامج مايكروسوفت أوفيس

وأوضحت المستشفى أن التقديم على الوظائف متاح بتاريخ 15 / 3 / 1442 هـ ، الموافق 1 / نوفمبر / 2020 م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب ، والتقديم عبر الرابط التاليهنـا.

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