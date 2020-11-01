الشيخ “السليمان” يوضح حكم الاتجار في العملات (فيديو)

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أكد الشيخ عبدالسلام السليمان ، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى ، إن الاتجار في العملات المختلفة جائز بشرط التقابض يدا بيد في نفس المجلس.

وأوضح أنه في حال كان البيع إلى أجل فإنه لا يجوز ويعتبر نوعا من أنواع المعاملات الربوية، مؤكدا أنه لا بد من التقابض في المجلس يدا بيد.

وأشار السليمان إلى أنه في حال كانت العملات من نوع واحد مثل الذهب أو الفضة، فلا بد من توافر شرطي التماثل والتقابض في المجلس .

واستشهد السليمان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْل، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ).