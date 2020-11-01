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«الحصيني» يتوقع خريطة الأمطار على مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة

«الحصيني» يتوقع خريطة الأمطار على مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة
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تواصل- فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، حالة مطرية مرتقبة خلال الـ 36 ساعة القادمة.

 وأضاف الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن توقعات الأمطار خلال الـ «36» ساعة القادمة من اليوم الأحد، إلى صباح الاثنين تشمل أجزاء من تبوك والجوف والشمالية والباحة وعسير وجازان وجنوب مكة ورياح على غرب وشمال المملكة، مشيراً إلى أن الأمطار ستكون الأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد.

 وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن طقس اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق ( تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة).

 

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