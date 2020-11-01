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قبل ساعات من الاقتراع الحاسم لانتخابات الرئاسة الأمريكية.. تقدم «بايدن» على «ترامب» في آخر استطلاع للرأي

قبل ساعات من الاقتراع الحاسم لانتخابات الرئاسة الأمريكية.. تقدم «بايدن» على «ترامب» في آخر استطلاع للرأي
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تواصل- وكالات:

أظهر آخر استطلاع للرأي نشرته شبكة “سي أن أن” الأمريكية، صباح اليوم الأحد، تقدم المرشح الديمقراطي، جو بايدن، على منافسه الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، في ولايات وصفتها بالمهمة في السباق نحو البيت الأبيض، قبل 48 ساعة من الاقتراع الحاسم.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية” ، فإن الرئيس ترامب وأنصاره يشككون في دقة هذه الاستطلاعات، مستشهدين بالفشل الذريع الذي منيت به عام 2016، عندما أظهرت تقدم المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون على الرئيس الحالي، لكن الأخير فاجأ الجميع وفاز.

وقالت “سي أن أن” إن بايدن متقدم في ولايتي ويسكونسن وميشيغن، اللتين تعتبران حاليا من الولايات المتأرجحة، وفي وسعها تغليب مرشح على آخر في هذه الانتخابات التي ثعدها كثيرون الأهم في تاريخ الولايات المتحدة المعاصر.

وأضافت أن المعركة محتدمة بين المرشحين في ولاية أريزونا ونورث كارولينا، حيث تتقارب الأرقام أكثر.

وكان ترامب قد فاز في هذه الولايات كلها في انتخابات عام 2016، وفي حال خسارته أيا من هذه الولايات، فإن ذلك سيقلل من فرصه بالفوز في 270 مقعدا في المجمع الانتخابي، وهو العدد المطلوب من أي مرشح لكي يصبح رئيسا لأمريكا.

وفي ويسكونسن حصل بايدن على نسبة تأييد بلغت 52 بالمئة، فيما حصل ترامب على 44 بالمئة فقط.

أما في ولاية ميشيغن تقدم بايدن خلال الأسبوع الأخير عن الاستطلاعات السابقة، ليحصل على نسبة 53 بالمئة أما ترامب فقد نال 41 بالمئة فقط.

وفي نورث كارولينا تقدم بايدن بفارق ضئيل وصل إلى 51 بالمئة، مقابل 45 لترامب، وفي أريزونا دعم 50 بالمئة من السكان بايدن و46 بالمئة فضلوا ترامب.

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