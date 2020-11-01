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إحصائية: ارتفاع تحويلات الوافدين خلال شهر سبتمبر الماضي لتبلغ 13 مليار ريال

إحصائية: ارتفاع تحويلات الوافدين خلال شهر سبتمبر الماضي لتبلغ 13 مليار ريال
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت إحصائيات عن ارتفاع تحويلات الوافدين من المملكة بنسبة 28.6% خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك على أساس سنوي إلى مستوى 13.21 مليار ريال، مقارنة مع 10.28 مليارات ريال في سبتمبر 2019.

ووفقاً لـ” الوطن”، أوضحت الإحصائيات أن قيمة التحويلات في الربع الثالث من العام الحالي بلغت نحو 40.82 مليار ريال

وسجلت تحويلات الوافدين ارتفاعاً ملحوظاً خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2020 بنسبة 18.5%، وبزيادة قيمتها 17.22 مليار ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي تحويلات الأجانب بالمملكة إلى 110.24 مليارات ريال، مقابل 93.02 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2019.

وكان شهر يوليو أعلى شهر في قيمة التحويلات ووصلت فيه إلى 15.21 مليار ريال، وعلى مستوى تحويلات الوافدين ربع السنوية، استحوذ الربع الثالث على 37.01% من التحويلات خلال عام 2020، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 28.9%، أو ما يعادل 9.15 مليارات ريال عن التحويلات في الربع ذاته من عام 2019.

وبلغت قيمة التحويلات في الربع الثالث من العام الحالي 40.8 مليار ريال، مقابل 31.66 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

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